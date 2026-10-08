Lazio, Vieri: “Frattesi non mi stupisce. Ecco quanti gol segnerà”
08.10.2026 11:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Nel corso della lunga intervista rilasciata sulle colonne della Gazzetta dello Sport Christian Vieri parla anche della Lazio e di uno dei suoi giocatori. L’ex attaccante biancoceleste si sofferma in particolare su Davide Frattesi, lodandone le qualità e lasciandosi andare a un pronostico sui gol che potrà segnare in stagione. Queste le sue parole: “Quando parte da dietro non lo prendi, non mi stupisce che abbia già segnato tre gol. E può arrivare a dieci tranquillamente”.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.