Lazio, Zaccagni è inarrestabile: contro il Parma si è prefissato un obiettivo

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni è uno dei protagonisti della nuova Lazio costruita da mister Baroni. Le sue giocate, il suo carisma e i suoi gol stanno consentendo alla Lazio di poter contare su un apporto decisivo in zona offensiva e non solo. Il suo è un ruolo chiave nello schieramento biancoceleste; infatti sia in caso di 4-3-3, sia in caso di 4-2-3-1 l'arciere può posizionarsi come esterno d'attacco nella sua mattonella preferita. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tiro a giro è diventato ormai un marchio di fabbrica e i gol non stanno tardando ad arrivare. Dopo aver centrato il bersaglio contro Cagliari, Monza e Bologna, Zaccagni vuole ripetersi anche contro il Parma così da segnare per la prima volta nella sua carriera 4 gol di fila.