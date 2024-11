Luis Alberto conquista il Qatar: ma quel retroscena di mercato con Sarri...

Dopo la Lazio, ecco l'Al-Duhail. Luis Alberto ha deciso in estate di lasciare l'Italia per trasferirsi in Qatar, dove la sua esperienza sta andando benissimo a livello di risultati. Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha tenuto a spiegare di non essere lì in vacanza, anzi. Attualmente la sua squadra è prima in campionato e in semifinale di coppa. Poi ha raccontato un piccolo retroscena di mercato che prevede anche Sarri, ex allenatore biancoceleste: "Mi avevano già cercato l'anno scorso, ma Sarri non mi lasciò andare via", ha spiegato.