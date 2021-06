Lulic, si complica con lo Zurigo: è alla ricerca di una squadra. Mentre Lukaku...

Capitano senza squadra. Senad Lulic, che ha chiuso la sua lunghissima esperienza tra le fila della Lazio, non è ancora riuscito ad approdare allo Zurigo, squadra in cui era stato "pescato" nel 2011 quando militava nello Young Boys. Il discorso, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si sarebbe complicato a un passo dalla firma. Colpa dei cambi societari, tra cui l'addio in panchina di Massimo Rizzo. Nuove valutazioni hanno bloccato i movimenti in entrata, compreso quello del bosniaco, ancora in attesa di una collocazione. L'idea, tuttavia, era quella di raggiungere la famiglia, già da 12 mesi in Svizzera. Si vedrà se riuscirà a trovare una nuova opportunità.

TORNA LUKAKU - Percorso inverso per Jordan Lukaku, di ritorno dal prestito all'Anversa. Nonostante le prestazioni positive e i pochi problemi fisici lontano dalla Capitale, il club belga ha deciso di non riscattarlo. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 29 presenze, di cui 18 in Jupiler League, 4 nei play-off, 2 in Coppa di Belgio e 5 in Europa League, ritrovando la continuità che gli era mancata nell'esperienza in biancoceleste. Tuttavia, ora l'esterno tornerà a Formello, nella Lazio, a cui è legato da un contratto che scadrà nel giugno 2022. I biancocelesti non hanno intenzione di rinnovarglielo, bensì vorrebbero cercargli una sistemazione definitiva nella prossima sessione di calciomercato. La separazione è già in programma.

