Marcos Antonio, caccia alla svolta: ora Sarri ci può contare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - L'anno nuovo di Marcos Antonio sta per iniziare. E i presupposti perché sia un anno veramente nuovo ci sono tutti. Il brasiliano è stato uno degli elementi che si è messo maggiormente in luce durante la sosta invernale. Prima nel corso degli allenamenti a Formello, e poi nelle amichevoli. Le ha giocate tutte. Una volta da titolare (contro l'Hatayspor), e due volte da subentrato (contro il Galatasaray ha giocato tutto il secondo tempo, con l'Almeria la mezzora finale). È vero che le amichevoli vanno prese per quello che sono e che i veri responsi li daranno solamente le gare ufficiali. Però certi segnali sono importanti e costituiscono la base di partenza per tentare la risalita.

Marcos Antonio, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha deciso di voltare pagina e conquistare la Lazio. Da agosto a novembre ha avuto pochissimo spazio. Ma non lo ha mai neppure sfiorato l'idea di chiedere di cambiare aria, anche solo temporaneamente. Vuole giocarsi tutte le chance ed è sicuro di poter riuscire nell'impresa. Sa di avere i mezzi per convincere Sarri ad affidargli le chiavi del centrocampo. Non in contrapposizione a Cataldi, ma in aggiunta a lui. La stagione è lunga, si ripartirà a mille all'ora, con tanti impegni ravvicinati, ci sarà bisogno di tutti. E Marcos vuole fare la sua parte. A gennaio la Lazio sarà attesa da sei partite nell'arco di venticinque giorni. Con questi numeri sarà fondamentale per ogni squadra poter contare sul maggior numero di rotazioni. Per il brasiliano saranno mesi decisivi.

