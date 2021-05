Mihajlovic alla Lazio? Danilo: "Lui vuole...". E spiega come gioca

Chi meglio di chi l'ha avuto può raccontare Mihajlovic come allenatore? Danilo, difensore del Bologna, il cui futuro potrebbe non essere più in rossoblù, racconta Sinisa, il suo gioco e come fa muovere la difesa: "Il coraggio, provare sempre a fare la partita. Per giocare, non per andare in campo e guardare gli altri che giocano. Quindi Sinisa mi ha insegnato tanto, sì. Mi ha fatto prendere anche un po’ di critiche, giocare uno-contro-uno con la difesa alta non è stato così facile. Una cosa è certa: abbiamo sempre giocato a calcio", si legge sulla rassegna di Radiosei. Il gioco propositivo è proprio una delle caratteristiche che potrebbe convincere la Lazio a scegliere Mihajlovic per il post Inzaghi, ma del suo futuro ancora non c'è certezza: "Non lo so, non so che cosa passa nella loro testa. Magari Sinisa va via, o magari vuole fare un altro tipo di calcio. Non lo so. Lui ha ancora due anni di contratto, e non è a me che lo dovete chiedere. Magari ha voglia di tornare ad allenare una squadra più attrezzata. Non lo so", spiega Danilo.

