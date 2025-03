Milan - Lazio, difesa quasi al completo: Romagnoli vuole esserci

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Le condizioni di Romagnoli hanno tenuto banco nelle ultime ore, preoccupando e non di poco la Lazio, che in questa giornata affronterà il Milan a San Siro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, non ci sarebbe alcun allarme.

Sia Romagnoli che Gigot infatti ieri hanno svolto l'allenamento in palestra esclusivamente a scopo precauzionale, dunque non dovrebbero essere in dubbio per la trasferta. Nello specifico, per l'ex rossonero, che vuole assolutamente esserci contro la sua ex squadra, nelle prossime ore ci sarà il test decisivo, con Baroni convinto di poterlo recuperare.