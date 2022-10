Milinkovic, da Sergente a Capitano: la Lazio è nelle tue mani!

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L’assenza di Ciro Immobile costringerà Sarri a rivedere il tridente, ma non sarà il solo cambiamento in campo. C’è bisogno di un vice - Ciro capitano, che sappia trascinare e guidare la squadra non solo in azione ma anche nello spogliatoio. Nessun problema, a questo ci penserà Sergej Milinkovic Savic. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il serbo è chiamato agli straordinari: non sarà più Sergente, ora dovrà essere capitano e indossare la fascia fino al rientro dell’attaccante. In questa nuova fase il centrocampo sarà ancor più fondamentale, i carichi di lavoro e responsabilità saranno maggiori. Sergej condurrà i suoi compagni di reparto non solo a sostenere la difesa, ma anche l’attacco più di quanto fatto finora. La missione partirà con la gara di domenica a Bergamo. L’Atalanta, tra l’altro, rientra anche tra le vittime preferite del numero ventuno che, finora, gli ha rifilato 5 reti e una di queste sicuramente la ricorderanno molto bene: quella in finale di Coppa Italia nel 2019. È l’incubo di Gasperini e Sarri si auspica che possa confermarsi tale anche stavolta. Il match al Gewiss Stadium sarà importante per il cammino verso la Champions League.

