Napoli, Demme torna a parlare: "Dopo la Lazio sono stato escluso..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Diego Demme ha ripercorso la sua avventura al Napoli. Il centrocampista dell'Herta Berlino ai taccuini de Il Mattino è tornato a parlare dell'ultimo periodo vissuto all'ombra del Vesuvio: di mezzo c'è anche la Lazio. Queste le sue parole: "Cosa mi manca del Napoli? "Se penso all'ultimo anno, poco... E ammetto che è stato difficile accettare l'esclusione dalla rosa dopo la buona partita giocata con la Lazio. Fu il mio procuratore ad avvisarmi. Una brutta ferita, che ho sempre compreso poco. Ho provato rabbia, scontento. Anche perché per la squadra era un periodo difficile, avrei fatto di tutto per dare una mano a farla rialzare. Ma ho accettato senza fare polemiche, anche perché non mi pare di essere stato l'unico ad avere problemi all'ultimo anno di contratto".