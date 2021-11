Napoli, la situazione dei postivi in vista Lazio: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Non basta per il Napoli il giro di tamponi - tutti negativi - effettuato ieri per mettere di buon uomore Spalletti. Domenica c'è una sfida importante. Dopo il big match contro l'Inter, il Napoli dovrà affrontare la Lazio alle ore 20.45. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la notizia che più di tutte rammarica la società partenopea è il quadro Covid. Diego Demme è ancora positivo ed è al suo decimo giorno di isolamento fiduciario senza comunque avere sintomi. Stesso discorso anche per Matteo Politano e Zanoli. Domani il Napoli affronterà lo Spartak Mosca, ma prima di salire a bordo dello charter bisognerà attendere l'altro giro di tamponi che verrà effettuato in mattinata a Castel Volturno prima dell'allenamento. Demme, qualunque sia l'esito del test resterà a casa preparandosi in vista del match contro la Lazio. Qualora dovesse recuperare per tempo il centrocampista giocherà titolare nella sfida di domenica. La squadra di Sarri è prossima, con il Napoli che spera di recuperare quanti più giocatori possibili per il big match.