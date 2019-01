Napoli - Lazio, squadra troppo timida. E quella frase di Immobile verso la panchina...

Ci si aspettava una Lazio più aggressiva al San Paolo. Soprattutto nel primo tempo. E invece l'unica occasione costruita dai biancocelesti è stata quella che ha portato al colpo di testa di Milinkovic, respinto senza difficoltà da Meret. Un atteggiamento che ha sorpreso anche i calciatori stessi, a cominciare da Ciro Immobile. La rassegna stampa di Radiosei riporta un labiale catturato durante la partita: "Ma non dovevamo essere più offensivi?", queste le parole dell'attaccante verso la panchina biancoceleste colte dalla tv. L'ingresso di Correa (tardivo) ha dato più vivacità alla manovra, ma non è bastato per rimontare i due gol di svantaggio, complice l'espulsione inventata da Rocchi nei confronti di Acerbi.