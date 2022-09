Nazionale, Gravina guiderà la delegazione elettorale: ecco il programma

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Nazionale è a Milano per la gara di stasera contro l’Inghilterra, la prima di questo doppio impegno in Nations League. La prossima sarà lunedì contro l’Ungheria. Un piccolissimo tour de force attende Mancini e i suoi ragazzi, a questo si aggiunge il fatto che domenica l’Italia è chiamata al voto. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, in qualità di cittadini ancor prima di calciatori, gli azzurri potranno raggiungere i rispettivi seggi e adempiere al loro dovere civico. Per questo, guidati dal presidente della Figc Gravina, lasceranno Milano domani all’ora di pranzo per raggiungere le residenze e recarsi poi il 25 alle urne. Alle 10 di domenica mattina da Fiumicino partirà un volo direzione Malpensa, qui si ritroveranno tutti e insieme decolleranno verso Budapest. Stesso permesso è stato concesso agli azzurrini dell’Under 21 e Under 20.

