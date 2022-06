Nazionale, piccolo incidente di percorso: Mancini perde un big

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – Mancano solo poche ore al fischio d’inizio della Finalissima tra Italia e Argentina che questa sera illuminerà lo stadio di Wembley. L’attesa sta per terminare, sarà una sfida molto intensa soprattutto emotivamente. Gli azzurri torneranno nel luogo in cui si sono consacrati Campioni d’Europa, dovranno dare una sterzata al loro percorso che li ha condotti fuori dal Mondiale. Una gara al sapore di riscatto. Non sarà facile, soprattutto se ci si mette di mezzo qualche imprevisto. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Roberto Mancini dovrà fare i conti con un piccolo incidente di percorso che gli costa la rinuncia a un big. Lorenzo Insigne, nel corso dell’allenamento di rifinitura, ha subito un infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo per il dolore. Stiramento al polpaccio per l’ex attaccante del Napoli che lo costringerà questa sera a guardare la sfida e a sostenere i suoi compagni nelle vesti di spettatore.

