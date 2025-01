Paredes VS Rovella, il derby si decide in regia: esordio dal 1' per il laziale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Le menti delle due squadre, da una parte Paredes e dall'altra Rovella. Molto del derby si deciderà lì, in cabina di regia. L'argentino era finito del dimenticatoio con Juric e sembrava già destinato a salutare tutti per tornare a casa, il Boca Juniors. Ranieri lo ha tirato fuori dall'armadio impolverato, ridandogli la vecchia lucentezza. "Per me non è solo un campione del mondo, ma anche un monumento", le parole dell'allenatore. Paredes ha in testa il gioco che vuole Ranieri: verticale, improvviso, pronto a ribaltare l'azione. L'argentino ha ritrovato fiducia, motivazione e forma fisica.

Dall'altra parte a incaricarsi di fare altrettanto provvederà Rovella. Sette anni più giovane rispetto all'argentino, quindi sicuramente più fresco. In quanto a temperamento, Rovella ha dimostrato di averne a sufficienza: in questa stagione sta impressionando per quantità e qualità. Senz'altro, riporta La Gazzetta dello Sport, è uno dei segreti della "cavalcata" della Lazio di Baroni. Al suo rendimento perfetto manca solo un gol. Rompere il ghiaccio nel derby sarebbe il massimo. Quella di domani, inoltre, sarà la sua prima stracittadina da titolare: l'anno scorso ne ha giocate due su tre, ma sempre da subentrato.

