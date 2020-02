Parma - Lazio, stop alla vendita dei tagliandi: il settore Ospiti sarà stracolmo

In casa Lazio si è ben consapevoli dell’importanza della trasferta di Parma per le ambizioni della Lazio in campionato. Tremilacinquecento, infatti, saranno i tifosi biancocelesti al Tardini, raggiungeranno lo stadio in macchina o in treno. Lo stop alla distribuzione dei tagliandi è avvenuto ieri alle 19 e, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono rimasti invenduti solo 300 biglietti su un totale di 3800 ( è la capienza totale del settore Ospiti ). Quella odierna sarà una trasferta record, così come lo era stata nell’ottobre 2018, dopo il ritorno degli emiliani in Serie A. Sarà una domenica lunghissima: i sostenitori della Lazio supporteranno la squadra, cercando di portarla alla vittoria, resistendo all’emergenza e sbancando il Tardini. Prima della sosta di marzo sono previste le trasferta di Genova, sponda rossoblù, Bergamo e Torino contro i granata. Magari non si replicheranno i numeri di Parma ma, indubbiamente, la squadra sarà accompagnata dal proprio popolo. La Lazio, con tifosi così, non potrà mai sentirsi sola.

Parma - Lazio, probabili formazioni: cambia la difesa, tocca a Jony

Lazio, Inzaghi a Parma per blindare la Champions e staccare Eriksson

TORNA ALLA HOMEPAGE