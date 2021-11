Parolo: "Lazio? Prima di smettere mi sono proposto, ma..."

RASSEGNA STAMPA - Marco Parolo è una delle novità nel parco opinionisti di DAZN. Il centrocampista ha appeso gli scarpini al chiodo la scorsa estate e ha deciso di cambiare vita. L'ex biancoceleste ne ha parlato oggi sulle pagine di Libero. Parolo ha raccontato della sua avventura in Nazionale e di come si sia trovato con Ventura e Conte. Non solo, Marco ha fatto i complimenti a Mancini per come ha gestito lo spogliatoio e difeso i giocatori soprattutto quando ricevevano attacchi. L'ex numero 16 ha detto che Pessina è quello che gli somiglia di più, ma che il giocatore dell'Atalanta ha più qualità. Perolo ha detto come è arrivato alla decisione di smettere raccontando anche un aneddoto che riguarda le aquile: «Non ho ricevuto chiamate, per questo ho smesso. Mi proposi addirittura io alla Lazio, ma erano a posto. Non volevo aspettare fino ad agosto e già da tempo parlavo con Dazn. Fare l'opinionista tv mi è sempre interessato: allena la mente, hai molta visione di calcio. In estate poi voglio prendermi il tesserino da allenatore Uefa A a Coverciano, ho già preso il B. E dedico il tempo anche alla scuola calcio che ho nella mia Gallarate dal 2017: abbiamo rifatto il campo, gli spogliatoi. Vogliamo creare una realtà dilettantistica di valore per i nostri giovani».