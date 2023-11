PRIMAVERA - Lazio, contro il Celtic Sanderra sceglie il turnover con un occhio al Milan

RASSEGNA STAMPA - Non solo la Lazio di Maurizio Sarri, nel pomeriggio odierno scenderà in campo in Youth League anche la Primavera che sfiderà il Celtic nella gara in programma al Fersini alle 14.00. I ragazzi di Sanderra sono già eliminati, il Feyenoord guida il gruppo E con 10 punti, l'Atletico Madrid è a 9, la Lazio è a 2 e il Celtic chiude a 1, e per questo motivo il tecnico farà turnover in prospettiva anche della sfida contro il Milan di sabato pomeriggio.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport tra i convocati non ci sarà Gonzalez, per motivi di regolamento, Ruggeri convocato da Sarri a causa delle assenze di Casale e Romagnoli, e Napolitano. Sanderra proverà comunque a schierare una formazione per fare bella figura e che magari possa prendersi la soddisfazione di vincere la prima gara nella competizione.