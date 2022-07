PRIMAVERA - Lazio, in campo sotto gli occhi di Lotito. E Sanderra ha scelto il vice

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio Primavera ha iniziato a lavorare agli ordini di mister Sanderra con il suo vice Barraco. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei. Il ritiro dei giovani aquilotti si sta svolgendo a Roccaporena, una frazione vicino Cascia dove è atteso anche il responsabile Angelo Fabiani. Oggi è in programma l'amichevole contro il Grossetto: l'ultimo test che chiuderà i dieci giorni di ritiro dei ragazzi di Sanderra. Questa partita sarà importante per il tecnico per valutare lo stato della rosa. Sarà l'ultima amichevole dopo quelle con Benevento persa per 5-1, ma rimasta in equilibrio fino all'intervallo (con la rete di Valerio Crespi, già capocannoniere l'anno scorso con 21 marcature di cui 15 in campionato). Mentre era stata vinta la gara d'esordio per 11-1 contro USD Casciana (squadra di prima categoria). In termini di rosa la Primavera biancoceleste non dovrebbe subire modifiche particolari. Il tecnico è partito con 28 ragazzi al seguito. Come fuori quota ci saranno i 2003 (Marinacci, Coulibaly, Castigliani, Adjaoudi), poi sono aggregati gli Under 18 più promettenti. L'obiettivo stagionale della prossima stagione è la promozione in Primavera 1.

