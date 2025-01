PRIMAVERA - Lazio in casa del Milan ed esordio per il nuovo allenatore: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio Primavera e il debutto del neo-allenatore biancoceleste Pirozzi, altamente complicato. I biancocelesti, infatti, affrontano oggi il Milan fuori casa (fischio d'inizio alle 11). Si tratta della trasferta esordio per il nuovo tecnico, il cui incarico è stato ufficializzato mercoledì scorso. È subentrato fino al termine della stagione al posto di Sanderra, alle prese con alcuni problemi di salute. Come riferisce il Corriere dello Sport, ieri mattina a Formello è stata svolta la rifinitura prima della partenza per Milano. Dopo 17 giornate di campionato, la Lazio è ottava in classifica con 27 punti, quattro in meno rispetto al Milan, terzo a quota 31, ma reduci da due vittorie di fila.

