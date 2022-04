PRIMAVERA - Lazio Primavera, Cosenza e Pisa prima dei playoff: il Cesena è irraggiungibile

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È ormai un destino scritto quello della Lazio Primavera. La promozione andrà cercata attraverso i playoff, ormai è un fatto matematico. Tuttavia, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ci sono due giornate da onorare per chiudere al meglio la regular season. Alle 11 si presenterà al Fersini il Cosenza, piegato 1-2 nella gara d'andata. Il Cesena, primo in classifica, è irraggiungibile. Ha cambiato passo nel girone di ritorno ed è ora a +7 nonostante la partita in meno disputata. I baby biancocelesti hanno il compito di respingere almeno gli assalti del Frosinone, ora a -3 con una gara da recuperare. Lo scontro diretto è a favore grazie alla vittoria ottenuta in casa lo scorso 27 marzo. Almeno sulla carta, il secondo posto regalerebbe un sorteggio più favorevole per i match decisivi della stagione.

Mister Calori ha preparato la gara odierna facendo i nuovo i conti con l'infermeria: della lunga lista di ragazzi indisponibili, ha recuperato solo Adeagbo. Ancora fuori Floriani Mussolini, De Santis, Migliorati, Coulibaly e Castigliani. La Lazio era saldamente al comando fino alla fine di febbraio, poi è crollata conquistando un punto nella successiva striscia di 4 gare: le assenze hanno indubbiamente condizionato il rendimento dell'ultimo periodo. Prima di giocarsi tutto nei playoff, mancano da affrontare solamente Cosenza e Pisa.

