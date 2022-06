Qatar 2022, con Tivùsat le gare sono in 4k: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

L'Italia non parteciperà al prossimo Mondiale che si svolgerà in Qatar tra novembre e dicembre. Gli utenti però potranno vedere tutte le gare trasmesse dalla Rai ma in tecnologia 4K su Tivùsat. Qualità audio e video di altissimo livello che daranno vita a un'esperienza unica. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei per usufruire del servizio servirà un televisore 4k e il decoder, o la smart card, di Tivùsat. L'intera offerta televisiva è gratuita con più di 60 canali dedicati.