Quando Novella Calligaris mise d'accordo Lazio e Roma: l'episodio

RASSEGNA STAMPA - Novella Calligaris è pronta a tornare in acqua. La prima atleta italiana, tra donne e uomini, a vincere una medaglia olimpica è pronta a una nuova sfida. La 68enne vuole attraversare lo stretto di Messina per festeggiare i 50 anni del suo oro e record del mondo. Nel corso dell'intervista sulle pagine de La Repubblica esce fuori anche un aneddoto curioso che coinvolge la Lazio. Per far capire quenato le imprese di Novella attirarono su di sé l'amore della gente e quando fecero rumore. La notizia della sua vittoria apparve sul tabellone luminoso dell’Olimpico durante il derby Roma-Lazio di Coppa Italia e gli 85.000 spettatori si alzarono in piedi per un’ovazione. La nuotatrice è riuscita a mettere d'accordo le due tifoserie durante la stracittadina della Capitale, impresa riuscita a poche persone.