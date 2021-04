Radu, grande festa per le 402 presenze: ecco i regali ricevuti dal "Boss"

Stefan Radu è stato festeggiato ieri a Formello dai propri compagni e dalla società. Il difensore è diventato il calciatore più presente nella storia della Lazio scavalcando Favalli che ieri ha effettuato il passaggio di consegne al romeno. Presente anche il presidente Lotito che ha consegnato a Radu due premi speciali per l'occasione. Come reso noto già ieri e riportato oggi dalla rassegna stampa di Radiosei, il primo regalo è un trono biancoceleste con il numero 402, ovvero le sue presenze attuali con la Lazio, stampato sopra, con il quale il giocatore ha posato per una foto di gruppo con la squadra. L'altra è una particolare tela con la sua maglia resinata e con tre foto come sfondo, tra cui quella del suo arrivo nella Capitale e quella della storica Coppa Italia del 2013 contro la Roma. Due opere realizzate dai gemelli Milano, artisti famosi nel mondo del calcio e della moda. Un riconoscimento doveroso per l'uomo della storia biancoceleste.

Lazio, a Verona pronto Farris al posto di Inzaghi. Lotito ritocca lo staff sanitario

Lazio, riflessioni sul processo tamponi e partita con il Torino: la situazione

TORNA ALLA HOME PAGE