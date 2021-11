Reina, con la Juventus per tagliare un traguardo importante: ecco quale

RASSEGNA STAMPA - Da qualche partita la Lazio ha trovato compattezza e continuità. Contro la Juventus sarà un'ottima occasione per dimostrare di essere cresciuti e maturati. La squadra di Sarri, però, deve mettere ancora a posto qualcosa al livello difensivo. Diciannove gol subiti nelle prime dodici sono davvero tanti per una squadra che punta alle prime quattro posizioni. Il mister chiede una retroguardia solida e si affida ai suoi leader. Servono anche il carisma e la leadership di Pepe Reina chiamato a guidare con la voce e con le urla tutto il pacchetto arretrato. Sabato lo spagnolo taglierà un importante traguardo in maglia biancoceleste. L'ex Liverpool arriverà alla cifra tonda, 50 presenze con l'aquila sul petto, in un match importante come quello contro i bianconeri che per il portierone rimarrà per sempre un match speciale visto il suo passato a Napoli.