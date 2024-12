Roma, i Friedkin puntano Allegri: previsti contatti nelle prossime settimane

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dopo questi primi mesi disastrosi, i Friedkin vogliono riavvicinarsi ai loro tifosi. La scelta di Ranieri è stata fatta anche in virtù di questo, oltre che per una visione a lungo termine che prevede la scelta condivisa di un nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, Ranieri e i Friedkin vogliono portare alla guida dei giallorossi un "bravissimo allenatore" e in pole ci sarebbe Massimiliano Allegri. La Roma ci aveva pensato prima di Ranieri, se nelle prossime settimane Allegri sarà ancora libero sono previsti nuovi contatti con Giovanni Branchini, il suo agente-amico.