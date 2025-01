Roma, Koné sul derby: "Conta solo vincere. Ho parlato con Guendouzi e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ai taccuini de Il Romanista è intervenuto il centrocampista giallorosso Manu Koné. Tra i tanti temi toccati, dal suo passato fino al suo arrivo nella Capitale, ha parlato anche del derby contro la Lazio. Ecco cosa ha detto: "Se ho già un'esultanza in caso di gol al derby? La cosa più importante è vincere, partiamo da questo". E sul rapporto con Guendouzi: "Se l'ho già avvisato che lo batterò? No, no (ride, ndr.), ma quando siamo stati in nazionale abbiamo già parlato dei derby. In campo per me non ci sono amici, sarà una battaglia. Nessuno sconto".