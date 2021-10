Roma, Kumbulla bocciato: "Dove è finito il difensore strappato a peso d'oro alla Lazio?"

La Roma affonda in Norvegia sotto i colpi del Bodo Glimt. I giornali sono impietosi con i giallorossi, accusati di non aver onorato il match. Il Corriere della Sera nell'edizione romana regali garvi insufficienze a tutti, mister compreso. Marash Kumbulla, in particolare, non è stato risparmiato e ha ricevuto un rotondo 2. Il quotidiano scrive: "Dove è finito il difensore del Verona, strappato a peso d'oro alla Lazio? Partita imbarazzante, sembrava avere le scarpe incollate al terreno". Bisogna tornare all'estate del 2020 quando i biancocelesti hanno cercato l'accordo a lungo con i veneti senza riuscirci. La Roma si è inserita in seguito chiudendo sulla base del prestito con diritto di riscatto, già esercitato dai Friedkin. Il giocatore è costato 25 milioni più tre di bonus, mentre in gialloblù sono finiti Cetin, Cancellieri e Diaby per un totale di 9 milioni (8 il primo e 500 mila i due promettenti giovani).

