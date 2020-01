Roma - Lazio, piano sicurezza ok: nessun episodio grave, il derby scorre liscio

Ha funzionato senza intoppi il piano sicurezza predisposto dalla Questura capitolina per il derby tra Lazio e Roma, un dispiegamento di forze che ha visto impiegati circa duemila agenti. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, non si sono riscontrate particolari criticità nei dintorni dello Stadio Olimpico, se si esclude qualche episodio subito sedato dalle forze dell'ordine. Lieve problema con i tornelli all'ingresso, un malfunzionamento dei lettori di codici a barre che ha creato lunghe code ma non ha impedito afflusso e deflusso regolari.

