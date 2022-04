Roma, non solo Juventus e Napoli: un’altra big punta Zaniolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Futuro a Roma? tifosi sono sempre stati fantastici con me, anche nei momenti duri, gli infortuni, i momenti bui. Gli voglio bene. Poi... non lo so". Si era espresso così Nicolò Zaniolo qualche giorno fa ai microfoni di Dazn sul suo futuro nella Capitale. Il dubbio sulla permanenza dell'ex Inter nella Capitale resta eccome. Il suo contratto scade nel giugno del 2024 e il club giallorosso vorrebbe monetizzare il più possibile da una sua eventuale cessione. Quest'estate la Roma ascolterà le offerte per il suo numero 22 e, in accordo con Mourinho, sceglierà la soluzione migliore. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, oltre a Juventus e Napoli, c'è un'altra big di Serie A che ha messo nel mirino Zaniolo. Si tratta del Milan che lo ha scelto come possibile rinforzo sulla trequarti. I prossimi mesi ci diranno sicuramente qualcosa in più.