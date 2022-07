Romagnoli, contatto con lo staff della Lazio ad Auronzo: il retroscena

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Alessio Romagnoli non vede l'ora di iniziare la sua avventura alla Lazio e di raggiungere i compagni ad Auronzo di Cadore. Dopo una "telenovela" durata mesi, il difensore ex Milan sembra ora a un passo dal diventare un nuovo calciatore biancoceleste. E in attesa dell'ufficialità, è così tanta la voglia del classe '95 di mettersi a disposizione di Maurizio Sarri che, riporta Repubblica, ieri avrebbe chiamato lo staff, indicando le sue misure per il materiale d'allenamento. Tuttavia, c'è ancora qualche giorno da attendere per vederlo con la maglia della Lazio: rimangono alcuni aspetti da sistemare prima del definitivo via libera.

