Romulo: "La Lazio una bella esperienza, ma ora penso solo al Genoa"

RASSEGNA STAMPA - Gli sono bastati sei mesi per entrare nel cuore dei tifosi della Lazio. Romulo ha lasciato la Capitale dopo il prestito dal Genoa. Sei mesi intensi per l'italobrasiliano che con temperamento e costanza è piaciuto a tutto l'ambiente biancoceleste. La società, però, ha preferito virare decisa su Lazzari e il giocatore è tornato in Liguria. il 32enne di Pelotas si è raccontato sulle pagine de Il Secolo XIX parlando del suo futuro e del suo passato. Il calciatore ha detto di sentirsi più una mezzala che un laterale e ha aggiunto: "Alla Lazio ho fatto l'esterno perché Marusic non stava bene. Quando ho giocato ho fatto anche l'interno. Nessun problema sono motivatissimo per la nuova stagione con il Genoa". Romulo ha poi parlato di gennaio quando ha deciso di lasciare il Grifone: "Non mi vedevo tanto nel ruolo in cui mi voleva Prandelli, nel modulo che aveva in mente. Così sono andato alla Lazio, dove ho vinto una Coppa Italia. Bella esperienza".

IL CENTROCAMPO SENZA BADELJ: COME CAMBIA

PRIMAVERA, IN PROVA IL GIGANTE BAIC

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE