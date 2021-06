Salernitana, cessione in 10 giorni. Il ds Fabiani: "Ci sono tre soluzioni"

Sono giorni lunghi e intensi per il presidente Claudio Lotito. Da una parte la scelta dell'allenatore per la panchina della Lazio, dall'altra le operazioni per la cessione della Salernitana. Un tema caldo che tiene ancora banco e che in breve tempo dovrà essere risolto. A parlarne è stato il direttore sportivo del club granata Angelo Fabiani, il quale ha specificato che: "Una soluzione si troverà. Al momento ce ne sono tre. La vendita a un fondo, la vendita quote a un privato e un trust subordinato alla vendita, forse la più probabile. Vi lavorano professionisti interfacciandosi con la Figc, credo che in dieci giorni si possa arrivare a dama", le sue parole riportate dalla quotidiana rassegna stampa di Radiosei.