Salernitana, Iervolino: "Io e Sabatini scaramantici ma puntiamo all'impresa"

© foto di TuttoSalernitana.com

La Salernitana ha il destino nelle sue mani. La squadra allenata da Nicola è stata artefice di una vera e propria impresa in questo finale di campionato e adesso manca solo la ciliegina sulla torta. I granata domenica nell'ultimo turno di campionato sfideranno l'Udinese alla conquista di una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava un miraggio.

A parlare a pochi giorni dalla gara è il presidente Danilo Iervolino: "Il gruppo è coeso e tranquillo, sa che l’impresa sarebbe storica. I ragazzi lo devono a loro stessi, alla città ed a questa tifoseria speciale". Il patron è molto scaramantico così come lo è anche il ds Walter Sabatini: "Lui è molto scaramantico, vuole scongiurare quello che nessuno di noi vuole pensare che possa accadere. Io, invece, ritengo che questa squadra, comunque vada, sarà ricordata per sempre per l’orgoglio che ha dato a questa città. È già un’impresa, che dimostra che al Sud si possono fare cose eccellenti", queste le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.