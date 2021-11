Salvatore Esposito: "I siparietti di Immobile e Insigne tutti da ridere, chissà..."

Chi meglio di Salvatore Esposito, in arte Genny Savastano, conosce meglio il mondo del cinema? L'attore è pronto a tornate sullo schermo con l'ultima stagione di Gomorra con un occhio però sempre attento al suo Napoli e al suo capitano Lorenzo Insigne. Esposito ha parlato proprio del numero 24 e del suo futuro come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei: "Lorenzo da nostro capitano merita tutta la stima e la fiducia. Quello che accade fuori dal campo riguarda lui e la società, ma so per certo che la volontà di Insigne è quella di voler restare a Napoli e chiudere la carriera nella sua città".

Poi sui siparietti di Insigne e Immobile all'Europeo afferma: "Attore? Assolutamente sì, è uno scugnizzo vero e potrebbe benissimo interpretare qualsiasi ruolo. I suoi siparietti con Immobile erano molto divertenti, qualora volesse fare una parte in un lavoro cinematografico, un ruolo glielo troviamo di sicuro".

