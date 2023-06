Scamacca e Frattesi, i ricordi dell'ex allenatore della Lazio: "Ve li racconto..."

Fonte: Fabrizio Parascani

Davide Frattesi e Gianluca Scamacca sono due giocatori che in questo momento sono al centro delle trattative di calciomercato. Ma non tutti sanno che entrambi sono cresciuti nel vivaio biancoceleste condividendo gli inizi della loro carriera con l'aquila sul petto. Sul centrocampista del Sassuolo si è espresso il mister Emanuele Leva, oggi direttore generale dell'Atletico Morena, società di promozione. Da ex tecnico delle giovanili Leva ha detto la sua su Frattesi: “L'ho avuto con me tre anni di fila alla Lazio, tra Scuola Calcio e Giovanissimi: ho fatto in tempo a trasferirgli quello che avevo imparato nella mia carriera da calciatore. E a cambiargli ruolo”.

Come riporta l'edizione odierna di Sportweek, il tecnico ha detto la sua anche su Gianluca Scamacca e ha fatto un raffronto tra i due: “Uno, Scamacca, lungo e secco, il classico “pennellone”, dai movimenti eleganti in campo. L'altro piccolo e compatto, una furia in partita e in allenamento. Lo chiamavo “guerriero” perché trascinava e si metteva a disposizione dei compagni”. Quando Frattesi arrivò alla Lazio, nel 2006, si presentò da esterno offensivo poi il tecnico decise di spostarlo in mezzo al campo dato che possedeva forza, corsa e anche visione di gioco. Il mister si è espresso anche sul carattere di Frattesi dichiarando quanto segue: "Dovevo stare attento a fargli un'osservazione perché la prendeva sul personale, come un rimprovero”.

