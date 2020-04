Serie A, continua la guerra per i diritti tv: Sky, DAZN e Img hanno tre giorni di tempo

Quella per la ripresa dei campionati è una guerra che si combatte su più fronti: dal campo d'allenamento al televisore. Perché Sky, DAZN e Img non mollano, vogliono lo sconto. Anche nel caso in cui la stagione dovesse essere portata a termine, infatti, Sky vorrebbe risparmiare tra i 120 e i 140 milioni di euro sull'accordo originario stipulato con la Lega Serie A (DAZN e Img vorrebbero invece dilazionare il pagamento e poi ricevere uno sconto nella prossima stagione). Una richiesta che ha causato la risposta feroce della Lega e di alcuni presidenti, tra cui Lotito. Non se ne parla. I vertici del calcio italiano hanno rispedito la proposta al mittente pretendendo che Sky, DAZN e Img tenessero fede agli accordi presi al momento dell'acquisto del pacchetto. Ma il tempo stringe. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ultima rata che le emittenti dovranno corrispondere alla Lega per la stagione 2019/20 scade il 2 maggio. E - date le grandi incertezze che orbitano attorno alla ripresa o meno del campionato -, potrebbero anche non pagarla.

SCENARI - Se la stagione salta, Sky vorrebbe risparmiare fino a 255 milioni di euro che invece avrebbe dovuto corrispondere alla Lega. Che non ha il coltello dalla parte del manico, tutt'altro. I contratti con Sky, DAZN e Img scadono infatti nel 2021: a quel punto le pay tv saranno chiamate ad acquistare i diritti della Serie A per il nuovo triennio, e Sky&Co. potrebbero giocare al ribasso vista la probabile assenza di qualsivoglia competitor sul mercato. L'unico che avrebbe potuto insediarle, la spagnola MediaPro, non è ben visto dalla Lega per via delle poche garanzie economiche presentate dell'azienda. Figuriamoci ai tempi della crisi generata dall'emergenza coronavirus. Si è parlato anche di Amazon, ma l'ipotesi è fumosa. Per questo - seppur in via non ufficiale - la Lega sta portando avanti le trattative con Sky, DAZN e Img. Lo sconto potrebbe arrivare. O la diplomazia, o forse niente pagamento dell'ultima rata. Situazione che spingerebbe la Serie A a intraprendere le vie legali. Si deciderà tutto entro il 2 maggio.

