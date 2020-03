Serie A, Donadoni: "La Lazio è la rivelazione del campionato!"

L'emergenza coronavirus ha bloccato lo sport in tutto il mondo. Dopo la Cina è l'Italia il paese che sta pagando più a caro prezzo il diffondersi del virus. In Oriente il numero dei contagi giornalieri si è quasi azzerato e il paese è pronto a ripartire. Anche il calcio è vicino a ricominciare come afferma anche Roberto Donadoni. Il tecnico dello Shenzen ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport per manifestare la sua vicinanza a Bergamo, città che insieme a Brescia sta pagando le conseguenze più dure di questa pandemia. L'allenatore ha detto di trovarsi bene in Cina, ma di sognare un ritorno su una panchina italiana. L'ex Bologna ha parlato anche del campionato e della Juventus che rispetta il pronostico e dell'Inter che, nonostante abbia perso qualcosa nelle ultime giornate, può dire ancora la sua. Non potevano mancare gli applausi alla Lazio: "La squadra di Inzaghi è la rivelazione: mai come quest'anno è un avversario tostissimo per tutti".

