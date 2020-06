Serie A, gli stadi si svuotano e i club si reinventano tra app e realtà aumentata

La Serie A ripartirà in assenza dei supporter, così come ha fatto la Coppa Italia. E mentre si attende che gli stadi vengano riaperti, le società di calcio reinventano il business, come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero. La mancanza di calore da parte dei tifosi e dei ricavi provenienti dalla vendita dei biglietti (la Serie A la scorsa stagione ha registrato ricavi dai botteghini per 302 milioni complessivi) sta spingendo i club all'adozione di strade alternative: è il caso della Lazio, che come il Borussia Moenchengladbach ha offerto ai tifosi la possibilità di acquistare delle sagome da piazzare sui seggiolini dell'Olimpico, ma anche della Salernitana o dello Spezia, che hanno proposto l'acquisto rispettivamente di bandiere e maglie per colorare gli stadi di casa. Il Midtjylland, club danese, ha inventato il calcio drive-in: due maxischermi, circa 2000 auto e 10 mila tifosi, ingresso gratuito ma sono state pensate tutta una serie di attività extra a pagamento. Per rimediare poi al silenzio che pervade gli stadi vuoti si è pensato ad app e realtà aumentata, soluzioni che permettono di vivere la partita (quasi) come allo stadio, magari raccogliendo e mixando l'audio degli spettatori che stanno seguendo i match da casa per poi replicarlo dagli altoparlanti degli impianti sportivi. Altra soluzione è quella del virtual sky box, ossia i salottini vip degli stadi in versione virtuale: si pagherà un ticket e si potrà assistere all'evento immersi nel brand scelto o da cui si è invitati. Le soluzioni, seppur non definitive o risolutive, saranno sperimentate.