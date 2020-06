Serie A, Maddalena Corvaglia: "Scudetto? Inter credici! Juve e Lazio sono raggiungibili"

RASSEGNA STAMPA - Il calcio è ripartito. Dopo la finale di Coppa Italia, da sabato ripartirà il campionato. Prima i quattro recuperi della venticinquesima giornata, poi toccherà ai rimanenti dodici turni. Centoventiquattro partite da vivere tutte di un fiato fino al 2 agosto e che sveleranno tutti i traguardi, visto che tutto è ancora in ballo. Determinante per la vetta sarà la sfida tra Inter e Sampdoria con i nerazzurri chiamati a vincere per riavvicinare Juventus e Lazio. A crederci è Maddalena Corvaglia che ha parlato della ripresa del campionato sulle pagine de La Nazione. L'ex velina di Striscia la Notizia è tifosissima della squadra di Conte ed è sicura che i nerazzurri daranno battaglia per il titolo fino all'ultima giornata. I nove punti di distacco dai bianconeri e gli otto dalle aquile, non sono impossibili da recuperare. La showgirl è convinta che Lukaku e compagni ce la faranno, ma per riuscirci devono battere la Sampdoria in un San Siro a porte chiuse. Dal recupero con i blucerchiati parte la rincorsa meneghina che, secondo la Corvaglia, potrebbe portare Conte a regalare grandi gioie ai tifosi nerazzurri.

SERIE A, MARIKA FRUSCIO: "SCUDETTO? LO MERITEREBBE LA LAZIO"

CALCIOMERCATO LAZIO, LEONARDO AVVISA: "NON SPENDEREMO 100 MILIONI PER MILINKOVIC"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE