Serie A, Marika Fruscio non ha dubbi: "Scudetto? Lo meriterebbe la Lazio"

RASSEGNA STAMPA - Marika Fruscio si ripete. La showgirl e conduttrice è tifosissima del Napoli e si è detta pronta a festeggiare a modo suo l'eventuale vittoria della Coppa Italia. Nel 2014 si è dipinta il trofeo sul petto e stavolta ha promesso una diretta Instagram delle sue. La bella e formosa opinionista ha parlato anche della lotta per lo Scudetto. Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, la Fruscio ha detto: "Lo meriterebbe la Lazio per quello che ha fatto vedere sin qui. La Juventus è un gruppo di giocatori fortissimi, ma non è la squadra di Maurizio Sarri". La ragazza ha evidenziato come la Vecchia Signora non si sia adattata ancora alle idee dell'ex tecnico del Napoli che in Campania faceva del bel gioco il suo marchio di fabbrica, ma che a Torino si è visto solo a sprazzi.

CALCIOMERCATO LAZIO, SFIDA CON IL MILAN: ECCO I GIOCATORI CONTESI

CALCIOMERCATO LAZIO, LEONARDO AVVISA: "NON SPENDEREMO 100 MILIONI PER MILINKOVIC"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE