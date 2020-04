Serie A, riprendere ma in sicurezza: il parere della Federazione di medicina dello sport

Chiamato a dire la sua sulla ripresa del campionato di calcio, Fabio Pigozzi, presidente della Federazione mondiale di medicina dello sport, ha risposto con cautela, sottolineando la necessità di ripartire con sicurezza, seguendo regole formulate da esperti: "Ho dedicato la mia vita allo sport, so che è importante che riparta altrimenti chiude. Nella Commissione abbiamo voluto i massimi esperti, da Guerra a Galli, e tanti altri". Il numero uno dell'importante organo, riporta la rassegna di Radiosei, ha detto la sua anche sulla possibilità che, una volta tornati in campo, si debba affrontare il caso di un nuovo calciatore positivo. Alla base, ha spiegato lo specialista di cardiologia e medicina dello sport, è importante che vengano applicate le linee guida per evitare l'esposizione al contagio. L'idea è quella di procedere step by step: "Nel caso in cui nonostante questo si presentasse un caso, l'atleta va isolato e fatti continuamente i controlli a chi prosegue l'attività sportiva". Infine, Pigozzi non si è sbilanciato sull'ipotesi di giocare solamente nelle aree meno a rischio. Nonostante quest'idea, in linea teorica, potrebbe avere valore poiché minimizzerebbe i rischi, non sta nel ruolo del numero uno della Federazione dire se sia praticabile.

Lazio, prima della Juve 7 partite: il calendario di Inzaghi e Sarri

Lazio, una questione di testa: aggrappati allo scudetto per combattere la quarantena

TORNA ALLA HOMEPAGE