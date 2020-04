Lazio, una questione di testa: aggrappati allo scudetto per combattere la quarantena

In casa Lazio non c'è stato un solo giorno, dal momento in cui Inzaghi e i giocatori si sono visti a Formello per l'ultima volta, in cui il pensiero non sia andato allo scudetto . Ecco il vantaggio dei biancocelesti. L'intero gruppo ha avuto la forza di resistere senza lamenti, evitando le fughe all'estero e continuandosi ad allenare tra le mura di casa per mantenere la condizione. "Facciamoci trovare pronti", un mantra ripetuto ovunque. Nelle chat di WhatsApp come nelle dirette Instagram dei calciatori. La voglia di tornare in campo, di riprendere quanto si stava facendo e vedere, chissà, se si potrà davvero arrivare in vetta, è moltissima. Lo 'spirito Lazio' non ha fatto eccezione per i due infortunati. Lucas Leiva, l'ha rivelato in un video social, aveva chiesto alla società di tornare in Brasile, ma alla fine è rimasto, facendo tornare nella Capitale moglie e figli. Sta facendo riabilitazione e, riporta la rassegna stampa di Radiosei, conta di riprendere a correre nella prima settimana di maggio, per poi recuperare completamente entro la metà di giugno. Per il big match contro la Juventus sarà pronto.

QUESTIONE DI TESTA - Inzaghi attende anche Senad Lulic, alle prese con una brutta infezione alla caviglia, che ha reso necessarie due operazioni. Ora sta meglio, ma completamente fermo da tre mesi. È in Svizzera - è stato rinviato il suo rientro - dove proseguirà la riabilitazione. Complicato ipotizzare il momento in cui tornerà in campo: ha perso tono e condizione, deve ancora riprendere a correre e sottoporre la caviglia ai contrasti di gioco. Entrambi sarebbero due pedine fondamentali per lo sprint finale e, in particolare, per la supersfida contro i bianconeri. Sarà complicato dopo uno stop prolungato, ma il segreto della Lazio è nella convinzione, nella voglia di inseguire e realizzare il sogno. "Tutti hanno voglia di ripartire", ha spiegato Parolo. Nessuno, dalle parti di Formello, considera il campionato una questione già chiusa.

