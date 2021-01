Serie A, scade il termine per le offerte dei diritti tv 2021-24: i dettagli

Oggi è un giorno fondamentale per la questione diritti televisivi della Serie A nel triennio 2021-24. Scade stamattina alle 10 il termine per depositare le offerte di acquisto che poi verranno valutate nel pomeriggio dopo l'Assemblea. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei la Lega punta a incassare 1,15 miliardi di euro a stagione, anche se è difficile che venga raggiunta tale cifra e in questo caso Dal Pino e De Siervo sarebbero pronti a passare a trattativa privata.

SCENARI - Sarà comunque importante verificare quanti operatori si faranno avanti: più saranno numerosi, più sarà semplice tirare sul prezzo. C’è curiosità su come si comporterà Amazon, anche se probabilmente sarà soltanto Sky a puntare sul bersaglio grosso. I rapporti con Santa Giulia sono tesi dalla scorsa estate, quando non è stata pagata l’ultima rata dei diritti per la stagione scorsa. Via Rosellini si è rivolta al Tribunale di Milano ed è in attesa che la richiesta di ingiunzione di pagamento venga accolta. Rispetto al solito la Lega si è riservata due strade alternative: la prima prevede la cessione di tutti i diritti ad un intermediario, la seconda è un bando riservato alla realizzazione del canale.

