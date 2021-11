Super Green Pass, nuove regole per l'accesso agli stadi: i dettagli

Sarà una giornata decisiva quella di oggi per il Governo che deciderà le misure da adottare per contenere la quarta ondata da Coronavirus. Alle 11:30 si riunirà la cabina di regina e poi alle 15:30 verrà convocato il Consiglio dei Ministri per decidere appunto il decreto con l'introduzione del Super green pass. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'obiettivo è quello di contenere la risalita dei contagi per non arrivare all'emergenza che si registra ad esempio in Germania e Olanda.

Il provvedimento interesserà ovviamente anche il mondo dello sport e del calcio: con i nuovi provvedimenti non basterà più il tampone negativo per accedere allo stadio ma bisognerà essere vaccinati o guariti dal Covid. Per gli impianti il super green pass dovrebbe garantire la conferma del 75% della capienza e le stesse misure saranno valide anche per cinema ai teatri, palestre, piscine, ristoranti, bar e impianti sciistici.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, andamento negativo nelle trasferte europee: a Mosca per invertire la rotta

Roma, la reazione dei Friedkin al video di Felix: nessuna sanzione ma...