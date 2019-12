Supercoppa, la Serie A pensa al cambio di format: quattro squadre come in Liga?

Soldi, soldi, soldi. Ecco spiegato come questa nuova idea sia improvvisamente balzata in testa alla Lega Serie A. Che poi definirla nuova, di per sé, è un errore. Sarebbe una scopiazzatura di quanto da quest'anno inizieranno a fare in Spagna. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, infatti, la Liga ha appena cambiato format. A giocarsi la Supercoppa spagnola - sempre in Arabia Saudita, dall'8 al 12 gennaio 2020 - saranno ben quattro squadre: Valencia (campione della Coppa del Re), Barcellona (campione della Liga), Atletico Madrid (secondo in Liga) e Real Madrid (arrivando terzo in Liga ha conquistato l'ultimo posto che, altrimenti, sarebbe stato di diritto dell'altra finalista; in questo caso il Barcellona). Il tutto suddiviso in due semifinali e finale tra le vincenti, ovviamente. Una rivoluzione dal dolce profumo del quattrino. Così facendo l'Arabia Saudita stanzierà alla Liga 30 milioni di euro, 10 a partita. Una cifra da capogiro al cospetto dei “miseri” 7,5 milioni garantiti alla Serie A per Juventus - Lazio, e che sta iniziando a far riflettere chi di dovere in Lega. Tra l'altro il contratto con l'Arabia Saudita per far giocare nel paese mediorientale 3 edizioni in 5 anni della Supercoppa (quella di quest'anno sarà la seconda consecutiva, ndr) potrebbe essere presto ritoccato e rinnovato. Chissà che dunque non si rifletta anche sull'eventualità di seguire il metodo spagnolo, più redditizio e - comunque - interessante.

