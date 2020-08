Triestina, Gautieri: "Siamo fiduciosi, abbiamo avuto delle occasioni per battere la Lazio"

Alla sua prima amichevole stagionale, la Lazio non è andata oltre il pareggio contro la Triestina. Sulla gara ha impattato indubbiamente la pioggia battente che ha colpito Auronzo di Cadore nel corso di tutti i 90', e che ha fatto in modo venisse annullato il secondo test, in programma oggi pomeriggio. L'allenatore della formazione che milita attualmente in Serie C, Carmine Guatieri, ha commentato la sfida ai microfoni de Il Piccolo: "Un'ottima impressione dai miei ragazzi, abbiamo dodici giorni di preparazione alle spalle, devo dire che abbiamo fatto cose importanti, stiamo lavorando bene sulla condizione fisica, eravamo logicamente appesantiti ma la squadra ha giocato e soprattutto l'ha giocata per come l'abbiamo preparata. La strada è quella giusta".

LA PARTITA - "I nuovi si sono inseriti facilmente in un gruppo ben amalgamato, nel nostro pensiero ora c'è di integrarli nel gioco, ci vorrà un po' di tempo ma la strada è quella giusta. Ho la fortuna che la società mi sta mettendo a disposizione un gruppo importante, ciò mi consente di poter giocare con diversi sistemi di gioco. Abbiamo una idea precisa ed è bene che i ragazzi capiscano il pensiero dell'allenatore, e questo parte dal ritiro. Il nostro gioco prevede palleggio, verticalizzazioni, cambi di gioco. Ci siamo difesi con ordine, la Lazio gioca molto per vie centrali ma sapevamo sempre cosa fare in fase di possesso e non. Abbiamo avuto anche delle occasioni per vincere, dobbiamo essere contenti e fiduciosi, consci che è calcio d'agosto".

