Udinese, Cioffi e le mosse per colpire Sarri: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Una manciata di ore e le luce dello Stadio Olimpico di Roma illumineranno gli ottavi di finale di Coppa Italia. Oggi alle 17:30 scenderanno in campo Lazio e Udinese. I quarti sono l'obiettivo principale, non sarò facile viste le tante assenze di Sarri. Se il tecnico biancoceleste inizia a pensare alle prime mosse visti i molti forfait, anche Cioffi inizia a puntellare le proprie idee. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il tecnico dei friulani attuerà un turn over, tra i pali tornerà Silvestri, in difesa Becao che dovrebbe giocare però solo un tempo per poi passare il testimone a Nuytinck. Molina non ci sarà, dunque a destra pronosticabili Soppy e a sinistra Udogie. A centrocampo Jajalo con Samardzic e Makengo. Per l'attacco invece Cioffi preferisce non forzare su Beto e Deulofeu che potrebbero entrare a gara in corso, risparmiando il fiato per il Genoa. Aria di novità per l'Udinese che proprio oggi a Roma la squadra conoscerà il nuovo difensore Pablo Marì, che questa mattina a Villa Stuart si sottoporrà alle visite mediche per poi assistere in tribuna al match contro la Lazio.