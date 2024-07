Udinese, Runjaic su Samardzic: "Se rimarrà sarò felice"

TUTTOmercatoWEB.com

Per diverso tempo è stato nel mirino della Lazio, poi la società ha virato su altri profili. SI tratta di Lazar Samardzic, il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Dopo i biancocelesti, infatti, adesso in forte pressing ci sarebbe il Milan di Fonseca. Il nuovo tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic, però, avrebbe altre idee per il serbo e sarebbe felice se rimanesse in bianconero. Questo è ciò che ha detto sul suo futuro a La Gazzetta dello Sport: "Samardzic? Sarò felice fin che rimarrà qui, sono felice di allenarlo e sono sicuro che abbia margini di miglioramento ulteriori".