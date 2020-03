UEFA, il piano salva-stagione: campionati fino a luglio, coppe ad agosto

Una cosa è certa. UEFA, Eca e Leghe europee hanno l'obiettivo di concludere la stagione sul campo. Parlare di una data è impossibile, lo stabiliranno le autorità sanitarie, ma ciò che è alla base è la volontà di continuare i tornei. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'unico paletto imposto dalla UEFA è che le federazioni con le squadre in corsa in Champions ed Europa League riprendano in contemporanea il campionato. Così in parallelo al disegno classico, con l'alternanza campionato coppe, si sta facendo strada una seconda ipotesi: finire i campionati nazionali entro metà luglio (con una full immersion dai primi di giugno) e poi spazio alle coppe. La stagione finirebbe la terza settimana di agosto, con tutte le gare di andata e ritorno disputate.

PROSSIMA STAGIONE - In questo caso i campionati 2020-2021 riprenderebbero nel weekend del 12-13 settembre, con la fine entro l'1 giugno 2021 per poi lasciare spazio a Europeo e Coppa America. Ovviamente chi sarà eliminato dalle coppe potrà subito andare in vacanza, mentre le finaliste di Champions ed Europa League giocheranno fino ad agosto, per poi riprendere a settembre. Il calciomercato potrebbe arrivare fino a metà settembre, in concomitanza con le prime giornate. Oggi sul tema è in programma una call tra le Leghe europee, in preparazione dell'appuntamento della prossima settimana al tavolo di lavoro tra UEFA, Eca e Europeans League.

VETRINA PER LA SERIE A - Se non ci fosse l'obbligo di far ripartire in contemporanea tutti i campionati (seconda ipotesi) la Serie A potrebbe avere un'occasione di vetrina. Considerando lo sviluppo del contagio del coronavirus, è presumibile che l'Italia sia la prima a uscirne, e quindi la Serie A possa essere il primo campionato a ricominciare. In questo caso a livello simbolico sarebbe la vera e propria ripartenza di tutta Europa.

CALCIOMERCATO LAZIO, ANCHE IL BAYERN SU LUIZ FELIPE

LAZIO, LE PAROLE DI ACERBI: TRA PRESENTE E FUTURO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE