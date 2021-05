Vavro, un Europeo per convincere la Lazio: quale futuro per lo slovacco?

Denis Vavro è uno dei tanti giocatori che rientrerà alla Lazio dal rispettivo prestito. La sua seconda parte di stagione all'Huesca, dove è approdato a gennaio, non è andata male. 11 presenze nelle ultime 12 giornate, quello spazio che alla Lazio, sia per scelte tecniche che per sue prestazioni poco convincenti, non ha mai trovato. Con gli spagnoli però non è riuscito a centrare la salvezza e dunque, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il club non lo riscatterà. Previsto il rientro a Roma.

FUTURO - Sul suo futuro si aprono diversi scenari possibili. Potrebbe restare qualora convincesse il nuovo allenatore a puntare su di lui, valorizzando così i 12 milioni che Tare sborsò per farlo arrivare in biancoceleste. La vetrina dell'Europeo, che disputerà con la sua Slovacchia, potrebbe attirare anche l'interesse di qualche altra squadra sia in prestito che a titolo definitivo. Lotito attende eventuali offerte e non chiude certo ad un suo trasferimento, ma l'ipotesi di una sua permanenza nella Capitale non è da escludere.

